Сирийские врачи в больнице под Дамаском за год провели 7 тысяч операций

Дамаск, 19 июня. Семь тысяч различных операций провели сирийские врачи в восстановленной после войны больнице в пригороде Дамаска.

Об этом журналистам сообщил главный врач медицинского учреждения города Катана Бассам аль-Муйи, уточнив, что на лечение в больницу приезжают жители всех окрестных населенных пунктов.

«Перед открытием больницы после ремонта сюда привезли самое современное оборудование, в каждом отделении у нас работают лучшие врачи. Поэтому, наверное, к нам едут лечиться не только жители Катаны», — цитирует слова медика ТАСС.

Сейчас в лечебном учреждении работают более 400 специалистов – врачей и медсестер. Высоты вокруг клиники были захвачены террористами семь лет назад, территорию учреждения во время войны обстреливали из минометов.

«Я сам живу в Дамаске и обычно лечился там, но однажды оказался здесь и теперь хожу только к этим врачам. Лучше я потрачу немного времени на дорогу, но получу квалифицированную помощь здешних специалистов», — рассказал Фатхим аль-Феттах.

Добавим, что несколько операционных работают в больнице параллельно. Медицинское учреждение принимает больных со всех населенных пунктов провинции из-за того, что еще не везде до конца восстановлена необходимая инфраструктура.

Как напоминает «Газета.ru», на днях музей медицины и науки Сирийской Арабской Республики, который был закрыт из-за военных действий на территории страны, вновь открылся в Дамаске.

Музей располагается в здании медицинского учреждения. Восемь лет назад, когда в сирийской столице начались военные действия, часть экспонатов музея эвакуировали, часть смогли спрятать от террористов.