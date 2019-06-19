Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Сирийские врачи в больнице под Дамаском за год провели 7 тысяч операций

45
0 Оставить комментарий

Сирийские врачи в больнице под Дамаском за год провели 7 тысяч операций

Дамаск, 19 июня. Семь тысяч различных операций провели сирийские врачи в восстановленной после войны больнице в пригороде Дамаска.

Об этом журналистам сообщил главный врач медицинского учреждения города Катана Бассам аль-Муйи, уточнив, что на лечение в больницу приезжают жители всех окрестных населенных пунктов.

«Перед открытием больницы после ремонта сюда привезли самое современное оборудование, в каждом отделении у нас работают лучшие врачи. Поэтому, наверное, к нам едут лечиться не только жители Катаны», — цитирует слова медика ТАСС.

Сейчас в лечебном учреждении работают более 400 специалистов – врачей и медсестер. Высоты вокруг клиники были захвачены террористами семь лет назад, территорию учреждения во время войны обстреливали из минометов.

«Я сам живу в Дамаске и обычно лечился там, но однажды оказался здесь и теперь хожу только к этим врачам. Лучше я потрачу немного времени на дорогу, но получу квалифицированную помощь здешних специалистов», — рассказал Фатхим аль-Феттах.

Сирийские врачи в больнице под Дамаском за год провели 7 тысяч операций

Добавим, что несколько операционных работают в больнице параллельно. Медицинское учреждение принимает больных со всех населенных пунктов провинции из-за того, что еще не везде до конца восстановлена необходимая инфраструктура.

Как напоминает «Газета.ru», на днях музей медицины и науки Сирийской Арабской Республики, который был закрыт из-за военных действий на территории страны, вновь открылся в Дамаске. 

Музей располагается в здании медицинского учреждения. Восемь лет назад, когда в сирийской столице начались военные действия, часть экспонатов музея эвакуировали, часть смогли спрятать от террористов.

infox - new
Автор: Константин Терехов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров