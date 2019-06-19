Китайские журналисты оценили новое российское оружие для уничтожения подлодок

Пекин, 19 июня. Журналисты китайского издания Sohu оценили противолодочную систему «Пакет», которой оснащаются российские военные корабли.

Они назвали эту систему одной из самых интересных инноваций последних лет. Журналисты подчеркивают, что ее использование значительно повысит боевой потенциал российских кораблей.

«Разработка подобных средств обороны ведется в США и ряде европейских государствах, однако они, по всей видимости, еще далеки от своего логического завершения», — заявили китайские журналисты.

Система «Пакет» предназначена для поражения субмарин в ближней зоне корабля, а также для отражения торпедных атак. Она может работать в автоматическом и полуавтоматическом режиме. Система способна автоматически классифицировать цели, а затем уничтожать их, используя боевой модуль комплекса, пишет «ПолитРоссия».

Боевой комплекс оснащен противолодочной торпедой МТТ, а также противоторпедной торпедой М-15. Китайские эксперты подчеркивают, что предложенная Россией технология является весьма перспективной. Использование этой системы создаст большое количество проблем для противников.

Аналитики издания The National Interest также высоко оценили оборонительные возможности системы. По их словам, она является уникальной, поскольку в мире нет больше аналогов, которые могли бы совместить противолодочную и противоторпедную защиту. Журналисты напомнили, что существует американская система SSTD, а также индийская Mareech, которые являются похожими на «Пакет», однако у них нет систем противолодочной защиты.

Ранее стало известно, что российская армия получит новое лазерное и гиперзвуковое оружие, которое не имеет аналогов в мире, сообщают «Известия».