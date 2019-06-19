Лондон, 19 июня. Член верхней палаты британского парламента, представитель Консервативной партии Великобритании лорд Ричард Бэлф призвал Украину смириться с потерей Крыма.

По словам парламентария, снять ряд вопросов и разрешить возникшие между Западом и Россией противоречия мог бы повторный референдум на полуострове. В то же время политик отметил, что у него нет сомнений в исходе этого голосования.

«Повторный референдум под наблюдением ООН мог бы стать решением. Нет сомнения, как проголосует Крым. Я был там 10 или 15 лет назад, когда он был частью Украины. Практически все, кого я там встретил, жаловались на то, что полуостров принадлежит Украине. Не думаю, что желание быть частью этой страны когда-либо присутствовало в Крыму», — сообщил Ричард Бэлф в интервью газете «Известия».

Лорд назвал лучшим форматом решения украинского вопроса Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая взаимодействует со всеми сторонами конфликта. Бэлф подчеркнул, что у проблемы нет силового решения и Киеву придется признать, что он не получит полуостров обратно.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведенного на территории полуострова референдума. Плебисцит прошел после того, как в Киеве в феврале 2014 года произошел государственный переворот. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя. Тем не менее, Украина продолжает считать полуостров своей временно оккупированной территорией.

В Москве неоднократно подчеркивали, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом согласно волеизъявлению жителей полуострова. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». Глава государства исключил возможность возврата Украине полуострова. Такого, по его словам, не произойдет ни при каких обстоятельствах.