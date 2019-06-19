Опрос показал, что россияне считают выпускные вечера в школах излишне роскошными

Москва, 19 июня. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили мнения россиян по поводу современных выпускных вечеров в средних школах.

Оказалось, что большинство граждан России, перешагнувшие 30-летний рубеж, то есть закончившие школу 15 и более лет назад, считают, что сегодня выпускные балы более роскошные и дорогостоящие.

«Данной точки зрения чаще всего придерживаются женщины (86%) и люди старшего поколения (86%). Не согласны с ними 16% наших соотечественников, в том числе 30% мужчин и 65% молодежи от 18 до 24 лет», — цитирует ТАСС результаты опроса.

При этом почти половина респондентов (49%) отмечают, что сейчас торжества по случаю окончания средней школы стали гораздо более праздничными и веселыми, чем 15-20 лет назад.

«Противоположного мнения придерживается около четверти опрошенных (24%), чаще всего в возрастной группе от 25 лет до 34 годов (36%)», — говорится в пояснительной записке ВЦИОМ.

Добавим, что опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения был проведен 16 июня. Участие в нем приняли 1600 граждан России старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как напоминает «Газета.ru», на днях эксперты выяснили, на кого хотят учиться выпускники школ в 2019 году. В опросе принимали участие 1000 родителей учеников выпускных классов из всех феедеральных округов РФ.

Выяснилось, что 40% будущих студентов выбрали технические специальности, 37% будут поступать по гуманитарному направлению, 23% респондентов еще не выбрали нужное направление.

