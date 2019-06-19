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Скотленд-Ярд назвал имя убитого на востоке Лондона россиянина

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Скотленд-Ярд назвал имя убитого на востоке Лондона россиянина

Лондон, 19 июня. Полиция Лондона назвала во вторник имя убитого 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс мужчины, им оказался 34-летний выходец из России Глеб Жебровский (Глеб Стальной).

По данным британской полиции, в субботу на Жебровского напали недалеко от места его проживания. Мужчина умер от ножевых ранений. Уже задержаны подозреваемые в убийстве двое мужчин 28 и 33 лет, расследование продолжается. Родственникам убитого уже сообщили о произошедшем.

Старший инспектор отдела убийств и особо опасных преступлений Скотленд-Ярда Саймон Стенкомб подчеркнул, что нападение произошло днем и попросил помощи у вероятных свидетелей.

«Инцидент произошел среди бела дня, и мы уверены в наличии людей, ставших свидетелями как непосредственно произошедшего, так и последовавших сразу после этого событий. Всем, у кого есть дополнительная информация, следует сообщить об этом нам», — цитирует заявление ТАСС.

В посольстве России в Лондоне отметили, что сотрудники диппредставительства связались с родственниками убитого и проверяют наличие у него российского гражданства. Дипломаты также находятся «в контакте с представителями британской полиции».

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Автор: Виктор Мальцев
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