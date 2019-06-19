Волкер призвал Украину покупать оружие у США

Вашингтон, 19 июня. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что Киев должен начать приобретать оружие и военную технику у Вашингтона.

С заявлением на тему американский дипломат выступил накануне на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты парламента Соединенных Штатов Америки, передает ТАСС.

«Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью — в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что они власти Украины намерены это сделать», — сказал сотрудник государственного департамента.

При этом господин Волкер не стал заострять внимание американских парламентариев на том, какие именно виды вооружения, по мнению дипломата, интересны киевской стороне, и, самое главное, из каких источников будут финансироваться вероятные закупки.

«Глядя в будущее, нам надо рассмотреть возможность поставок систем ПВО, прибрежной обороны. Все они очень важны», — отделался общими словами специальный представитель США по Украине.

Кроме того, Курт Волкер на тех же слушаниях заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз должны поддержать «независимую работу» президента Украины Владимира Зеленского «без влияния олигархов».

«Надеемся, что удастся осуществить еще один визит на Украину в последующие несколько недель перед визитом Зеленского в Белый дом», — рассказал о своих планах американским парламентариям сотрудник Госдепа.

При этом, по словам спецпредставителя США по Украине, дата встречи президента Украины с хозяином Белого дома Дональдом Трампом пока не определена, сообщает «Газета.ru».