Вышинский заявил, что его дело позорит Украину

Киев, 19 июня. Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил надежду, что новое украинское руководство понимает, что уголовное дело против него носит политический характер и позорит страну.

«Дело мое носит политический характер, а нисколько не установить истину, наказать виновных Они (новые власти), надеюсь, понимают, что мое дело, которое обсуждается на разных уровнях, в том числе в Брюсселе, в Европарламенте, в ОБСЕ, оно просто позорит страну», — заявил Вышинский журналистам Ruptly.

Он подчеркнул, что Киеву политически выгодно держать его тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом. Вышинский также рассказал, что его состояние находится в пределах нормы, несмотря на периодические проблемы со здоровьем.

Напомним, 18 июня состоялось заседание Подольского районного суда в Киеве. На нем Кирилл Вышинский не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. Адвокат Владимир Даманский рассказал, что во время судебного заседания журналист попросил разъяснить ряд пунктов обвинительного заключения, однако суд не смог этого сделать.

«Они также не понимают, что имела под этим в виду сторона обвинения», — отметил Даманский.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса, а также в государственной измене. Журналист отрицает все выдвинутые обвинения, он считает, что уголовное преследование связано с профессиональной деятельностью.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков обсудил с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером арест Вышинского. По его словам, политик понимает, что освобождение журналиста повлияет на общее состояние отношений Москвы и Киева, сообщают «Известия».