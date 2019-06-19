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Трамп объявил о старте своей президентской кампании

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Трамп объявил о старте своей президентской кампании

Орландо, 19 июня. Президент США Дональд Трамп заявил о старте своей новой президентской кампании с целью переизбрания на выборах в 2020 году.

«Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по избранию президентом США на второй срок», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Орландо.

Он подчеркнул, что один раз уже стал президентом страны, а теперь готов повторить.

«И на этот раз мы доведем дело до конца», — заявил американский лидер.

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что у Трампа есть все шансы на победу. В беседе с журналистами РИА Новости эксперт подчеркнул, что американский президент сохранил поддержку своих избирателей.

«Главное преимущество Трампа в глазах рядовых избирателей — его честность и последовательность. Президент остался верен себе и стал продвигать даже те инициативы, которые вызывали крайне резкое противодействие со стороны оппонентов», — cчитает Лукьянов.

Политолог подчеркнул, что линия поведения Трампа является очень последовательной, несмотря на эпатажные высказывания. Лукьянов напомнил, что во время правления Трампа в Штатах снизились показатели безработицы, создается большое количество рабочих мест.

Ранее стало известно, что большинство американцев во время президентских выборов готовы проголосовать за бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщают «Известия».

По результатам другого опроса, американцы видят на посту президента сенатора-демократа Берни Сандерса. Его могут поддержать 42% опрошенных, сообщает «Газета.ru».

Ранее Федеральное агентство новостей оценило предстоящую президентскую компанию в США.

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Автор: Борис Николаев
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