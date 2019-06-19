Небензя посоветовал подразделениям ООН проверять свои источники по Сирии

Нью-Йорк, 19 июня. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посоветовал организациям ООН лучше проверять свои источники информации.

Он подчеркнул, что Россия категорически отвергает обвинения об неизбирательных атаках. По его словам, российские военные не проводят какие-либо удары против гражданского населения в САР.

«Боевики используют гражданскую инфраструктуру, госпитали и школы в военных целях, а людей в качестве живого щита, мы решительно отвергаем любые обвинения в неизбирательных ударах», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что у Москвы давно возникали вопросы к источникам информации, которые используют подразделения ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения. Небензя подчеркнул, что представители этих подразделений не выезжают на места, где якобы совершаются «удары» по госпиталям.

«На поверку оказывается, что большинство из этих сведений — это телефонные звонки от каких-то «надежных источников», никем не проверенных, и которых нам отказываются называть», — подчеркнул постпред РФ при ООН.

Ранее Василий Небензя призвал ООН проверять информацию о потерях среди мирных жителей в САР. Он напомнил, что ВКС РФ и САА атакуют исключительно террористов. Он подчеркнул, что Россия отвергает все обвинения в нарушении международного права, сообщают «Известия».

Напомним, военные действия в Сирии начались в 2011 году. Россия стала оказывать помощь САР после приглашения официального Дамаска в 2015 году. Москва заявила о завершении активной фазы действий против террористов через два года после начала военной операции.