Алибасов в первый раз рассказал о своем состоянии после отравления

Москва, 19 июня. Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после своего отравления жидкостью для прочистки труб. Об этом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

По его словам, телеведущий Андрей Малахов приехал к Алибасову утром 18 июня. Интервью не было запланировано и произошло спонтанно. Бари Алибасов находился под действием седативных препаратов, поэтому в некоторые моменты мог не отдавать отчет своим словам, подчеркнул Горжанкин.

Фрагмент интервью, где Алибасов рассказал о своем состоянии, был показан в конце программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

«В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», — заявил продюсер.

Напомним, что создатель группы «На-на» отравился жидкостью «Крот» для прочистки труб 4 июня. Его госпитализировали в одну из московских больниц, где у Алибасова были диагностированы ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка. Медики ввели его в медикаментозный сон для стабилизации состояния. Затем Алибасов пошел на поправку и его выписали из больницы, сообщает «Газета.ru».

Сын продюсера Бари Алибасов — младший рассказал Федеральному агентству новостей, что отец не ориентируется во времени после выхода из медикаментозного сна. Продюсеру казалось, что он находится в больнице после авиакатастрофы, затем, что группа «На-на» вместе с ним отправилась в Чечню, а позже, что артисты находятся в больнице города Косово, пояснил Алибасов-младший.

Сын планирует отправить продюсера в санаторий в отдаленном горном районе Казахстана, если его состояние не улучшится.