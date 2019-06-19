Су-57 оснастят средствами поражения, превосходящими все иностранные аналоги

Москва, 19 июня. Все самолеты Су-57 будут вооружены средствами поражения, которые превосходят по своим характеристикам иностранные аналоги, рассказал газете «Красная Звезда» начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

Гуляев рассказал о прошедшем в Сочи совещании по вопросам развития Вооруженных Сил и ОПК. Президент РФ Владимир Путин тогда поставил задачу к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ на перспективные авиационные комплексы пятого поколения Су-57.

Генерал-лейтенант уточнил, что все боевые машины «будут вооружены современными авиационными средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги». В настоящее время в оборонном ведомстве завершаются испытания данного многофункционального авиационного комплекса.

ВС РФ также получат комплекты авиационных средств поражения и средства наземного обслуживания и обеспечения полетов.

«С момента появления Су-57 многие зарубежные эксперты уже оценили уникальные возможности российского самолета, по которым он превосходит раскрученные западные аналоги», — заключил Гуляев.

В мае Путин поручил к 2028 году полностью переоснастить не менее трех авиаполков новейшими истребителями пятого поколения Су-57. По его словам, они обладают уникальными характеристиками и являются лучшими в мире. Глава государства отметил, что производители этих самолетов снизили их стоимость самолетов на 20%.

Незадолго до этого, на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России», Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям, передавал Ридус.

Су-57 — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. К опытно-боевой эксплуатации этих истребителей в России приступили в начале февраля.