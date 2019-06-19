Небензя заявил, что некоторые страны Запада искажают информацию о ситуации в Сирии

Нью-Йорк, 19 июня. Ряд стран запада преподносят информацию о ситуации в Сирии в искаженном виде. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе ООН, передает РИА Новости.

«Некоторые наши партнеры продолжают транслировать международному сообществу сигналы, которые не имеют ничего общего с реальной ситуацией в Сирии, либо искажают обстановку на земле», — заявил Небензя, комментируя вопрос по атаке больницы в Идлибе.

Напомним, Запад превращает зону деэскалации в Идлибе в арену информационной войны против Сирии и России. В частности, британские СМИ сообщили, что Россия якобы «наносит удары» по объектам гражданской инфраструктуры в САР. Эта информация не соответствует действительности.

Часто к пропаганде привлекаются специалисты противообщественной организации «Белые каски», «Сирийской сети по правам человека». Также информационный шум создают должностные лица внешнеполитических ведомств или ООН.

Как пишет Федеральное агентство новостей, часто над распространением фейков трудятся британские и американские журналисты, которые сообщают об ужасах якобы «воздушных ударов» сирийских и российских военных. Так, сообщается, что под бомбардировки будто бы попадают больницы и школы. Издания Times и The Telegraph преподносят своим читателям ложную информацию.

Не отстают от журналистов прозападные псевдоволонтерские организации «Сирийская обсерватория по правам человека», «Сирийская сеть». Они сообщают о якобы «задокументированных» случаях гибели 80 детей, а также о «нападениях» на 50 школ и 26 медицинских учреждений. Вся эта информация не имеет отношения к реальности.