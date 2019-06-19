СМИ сообщили о переброске комплексов «Панцирь-С1» в Ливию из ОАЭ

Москва, 19 июня. У войск ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Фотографии боевой машины в Ливии опубликованы в Twitter.

Как сообщает «Российская газета», эксперты предполагают, что комплекс прибыл в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку ЗРПК выполнен на шасси германского многоосного автомобиля MAN-SX45. Только ВС ОАЭ имеют на вооружении подобную версию «Панциря-С1».

Издание отмечает, что ОАЭ ранее активно поддерживали ЛНА, поставляя им боевые самолеты, а также беспилотники. Это косвенно подтверждает вероятность направления в зону конфликта современной системы ПВО и специалистов, обслуживающих ее.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия (ПНС).

В начале апреля главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает ПНС. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов». При этом он направил в ООН меморандум, в котором обещал не трогать мирное население.