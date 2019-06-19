Названы самые популярные курорты России для отдыха в июне

Москва, 19 июня. Эксперты назвали самые популярные курорты в России для отдыха в июне, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Tvil.ru.

Чаще всего туристы предпочитают отдыхать в Ялте, Феодосии, Алуште, Судаке, Алупке, Севастополе, Крыму и Евпатории. Также популярны Анапа, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае.

Россияне предпочитают отдыхать на море от восьми до 12 дней. Проживание в сутки составляет от 2,2 тысяч до 3,3 тысяч рублей. Самая дорогая стоимость аренды жилья — в Ялте, дешевле всего — в Анапе.

Рейтинг был подготовлен по данным анализа оплаченных заявок для проживания с 17 июня по 17 июля 2019 года.

Ранее были названы самые популярные направления для туризма в 2019 году. Среди них Таиланд, Кипр, Турция, Вьетнам, Тунис, Греция, а также ОАЭ. Россияне предпочитают отдыхать в Турции и на Кипре. Часто эти направления выбирают семейные пары с детьми. Путевки в Турцию составляют более половины среди приобретенных направлений.

По данным сервиса Travelata.ru, средняя стоимость отдыха в этой стране для россиян составляет 49 тысяч рублей. Самый дорогой турецкий курорт — Белек. Проживание семьи из двух человек обойдется в 155 тысяч рублей, в Мармарисе — 73 тысячи рублей. Среди россиян наиболее популярно проживание в Кемере, Сиде, Бодруме и Анталье. Около половины забронированных путевок в Турцию приходится на отели категории пять «звезд».