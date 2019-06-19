Беглый украинский депутат Онищенко планирует возвращение в Киев

Киев, 19 июня. Депутат Верховной рады Александр Онищенко, в отношении которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, заявил, что уже подал в соответствующие органы официальные запросы для своего возвращения в страну.

Онищенко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил о своих планах возвращения на Украину. По его словам, в настоящее время поданы официальные запросы и в суд, и в антикоррупционную прокуратуру. Кроме того, документы поданы в компетентные органы Испании, по месту фактического проживания Онищенко в настоящее время.

По мнению депутата, украинская сторона затягивает его возвращение, передает РИА Новости.

На Украине в отношении Онищенко возбуждено несколько дел. Одно из них по статье «Хищение госимущества в особо крупных размерах». Следователи полагают, что с 2013 по 2016 год служащие ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча», при содействии Онищенко зарабатывали на продаже газа по заниженной цене. Ущерб Украине оценивается в 120,5 млн долларов.

Депутат также подозревается в госизмене. После начала уголовного преследования, Онищенко покинул страну и уехал в Испанию.

Отметим, Онищенко неоднократно позволял себе резкие заявления в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко. Так, в начале мая он назвал политика «оружием массового поражения». Так Онищенко прокомментировал инцидент с девушкой-солдатом, едва не упавшей в обморок во время выступления Порошенко в Донецкой области.

В начале года Онищенко в эфире российского телевидения рассказал о «собственной церкви» в доме Порошенко. По его словам, в собственной церкви Порошенко «находятся иконы, где он изображен в роли святого».