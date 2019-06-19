Пушков объяснил причину «туманной формулы» Меркель по возвращению РФ в ПАСЕ 

Москва, 19 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель об условиях возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) желанием успокоить украинского президента Владимира Зеленского.

Пушков отметил, что не совсем понятно, что именно имела в виду Меркель, говоря о «ряде условий» возвращения России в ПАСЕ. Сенатор напомнил о решение Комитета министров Совета Европы от 17 мая, согласно которому участие России в ПАСЕ будет проходить без каких-либо условий и при соблюдении равноправия.

«Видимо, Меркель хотела так успокоить Зеленского. Отсюда и туманная формула», — подытожил Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Во вторник на встрече с Зеленским Меркель затронула вопрос, связанный с возможным возвращением делегации России в ПАСЕ. По ее словам, «прилагаются усилия для того, чтобы Россия нашла путь в ПАСЕ». Однако Меркель добавила, что «это не может быть достигнуто любой ценой».

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав РФ, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы. Выход РФ из ПАСЕ значительно ударил по бюджету организации.

В настоящий момент обсуждается вопрос о возвращении России в ПАСЕ. Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова вернуться в ПАСЕ, если будет принята резолюция с изменениями в регламент о запрете на лишение национальных делегаций права голоса.

В середине мая Комитет министров СЕ опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.