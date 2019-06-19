Россия вошла в топ-30 привлекательных стран для цифровых специалистов

Москва, 19 июня. Россия вошла в топ-30 стран по уровню привлекательности для цифровых экспертов как основного места работы, таковы результаты исследования, проведенного международной консалтинговой компании BCG и The Network.

По уровню привлекательности Россия заняла 25 место из 180 государств. Больше всего цифровых экспертов готовы переехать в Россию из Казахстана и Белоруссии. РФ как главного «работодателя» также рассматривают специалисты из Турции, Анголы, Никарагуа, Сербии, Литвы, Перу, Эстонии и Украины, передает РИА Новости.

Специалисты, желающие переехать, чаще всего называют страны по соседству или страны с похожей культурой, где люди говорят на том же языке.

Россияне с экспертными знаниями и навыками в сфере digital в основном имеют высшее образование (90% против 80% в мире). Большая их часть предпочитает работать в крупных компаниях, а не в стартапах. Только 11% занимают позиции на верхних уровнях корпоративной иерархии.

Главным направлением для переезда в целом по миру стали США, а самым популярным городом — Лондон.

Ранее во вторник сообщалось, что российские парламентарии приняли участие в семинаре по цифровой экономике. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал состоявшееся общение с IT-специалистами полезным для предстоящей работы над законопроектами о развитии цифровой экономики.

Председатель Госдумы напомнил, что пакет законодательных инициатив по развитию цифровой экономики включает в себя 20 законопроектов. На данный момент был принят только один закон, касающийся цифровых прав.