Небензя заявил о приверженности России договоренностям по стабилизации ситуации в Сирии

Нью-Йорк, 19 июня. Россия продолжит оставаться приверженной договоренностям по деэскалации ситуации в идлибской зоне в Сирии. Об этом заявил официальный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

«Несмотря на провокации, агрессивные вылазки боевиков, России остается привержена имеющимся договоренностям с Турцией о стабилизации в Идлибе», — заявил Небензя, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что военные России и Турции находятся в постоянном контакте, координируя свои действия по стабилизации конфликта в Сирии. Он подчеркнул, что Москва и Анкара не будут закрывать глаза на опасные действия террористов, угрожающие военнослужащим САА, турецкой территории и российским военным на авиабазе «Хмеймим».

«Астанинский формат остается одним, если не единственным, действенным механизмом в деле стабилизации обстановки в САР», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что ВКС РФ и вооруженные силы Сирии наносят удары исключительно по объектам террористов, расположение которых подтверждено разведкой.

Ранее Василий Небензя акцентировал внимание на участившихся случаях использования беспилотников при борьбе с террористами силами США и их союзниками по НАТО. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена их применением на территории Афганистана Сирии и Пакистана.