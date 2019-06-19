Минтруд назвал регионы РФ с самыми высокими и низкими пенсиями

Москва, 19 июня. Наименьший средний размер пенсии зафиксирован в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии, наибольший — в Дальневосточном федеральном округе. Таковы результаты комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, опубликованного на сайте Минтруда РФ.

Министерство ссылается на данные Пенсионного фонда РФ, согласно которым на 1 января общая численность пенсионеров составляет 43 871 625 человек, из них работают почти 10 млн. Средний размер пенсии в целом по стране составил 14 825,95 рублей.

Наибольший размер пенсии зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе, меньший — в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В Минтруде уточнили, что самые большие пенсии получают жители Чукотки (27 044,25 рубля), НАО (23 992,77 рубля), Магадана (23 239,31 рублей), Камчатки (23 213,75 рублей), ЯНАО (22 581,03 рубль) и Ханты-Мансийска (22 477,91 рублей).

Самые маленькие: в Дагестане (11 854,25 рублей), Кабардино-Балкарии (11 922,16 рублей) и Калмыкии (12 672,60 рублей).

Ранее Минтруд сообщил, что в 2018 году в России из 146,7 млн. человек каждый четвертый являлся пенсионером. Доля тех, кто уже старше 65 лет, по сравнению с 2017 годом увеличилась на 2,8%. Согласно докладу, самым «старым» регионом России является Тамбовская область, самыми «молодыми»: Чечня и Тува.

В докладе также уточняется, что, по данным на 2018 год, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 67,77 лет, женщин — 77,83 лет.

Ранее в докладе ООН, посвященном глобальным демографическим изменениям, сообщалось о проблеме старения населения. Это, в первую очередь, касается стран Европы и Северной Америки. Главными причинами старения населения планеты являются увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости.

Кроме того, в ООН сообщили, что население Земли увеличится в ближайшие 30 лет на 2 млрд человек и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек.