Зеленский исключил дефолт на Украине

Киев, 19 июня. Украинский президент Владимир Зеленский исключил объявление дефолта в стране. На встрече с представителями крупного и среднего бизнеса в Германии он дал гарантии продолжения сотрудничества с МВФ.

«С МВФ будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он пригласил немецких предпринимателей участвовать в инвестиционном совете при администрации президента. По его словам, планируется, что мероприятие будет проводиться два раза в год.

«Чем больше будет в этом совете иностранного бизнеса, тем прозрачнее он будет», — заявил Зеленский.

Он также рассказал, что на Украине планируется запустить большие проекты инноваций, в том числе «Государство в смартфоне». Этот проект обеспечит уменьшение бюрократического давления на людей.

Бизнесмены отметили, что киевским властям необходимо улучшить инвестиционный климат и внедрить европейские стандарты для развития плодотворного сотрудничества.

Напомним, что МВФ может подписать новую программу сотрудничества с Киевом в сентябре-октябре. Об этом заявил глава наблюдательного совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

В 2018 году была утверждена новая кредитная программа для Украины на 2019 год. Она составляет 3,9 млрд долларов. Первый транш в размере 1,4 млрд долларов был получен Киевом в декабре. Остальные два транша были запланированы на май и ноябрь 2019 года.

Условиями предоставления кредита было повышение цен на газ до 23%, а также проведение антикоррупционной реформы, реорганизация Государственной фискальной службы и принятие сбалансированного бюджета.