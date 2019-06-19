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Порошенко стал фигурантом уже пятого уголовного дела на Украине

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Порошенко стал фигурантом уже пятого уголовного дела на Украине

Киев, 19 июня. Государственное бюро расследований Украины возбудило пятое уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Портнов объяснил, что в сентябре 2015 года коалицию «Европейская Украина» покинула фракция «Радикальная партия». В феврале 2016 года за ней последовали партии «Батькивщина» и «Самопомощь». Таким образом коалиция фактически перестала существовать.

Юрист подчеркнул, что, несмотря на отсутствие коалиции, Порошенко предложил парламенту назначить премьера и членов правительства, передает РИА Новости. Портов отметил, что это дает основания утверждать, что Порошенко совершил преступление по статьям «действия, направленные на ...захват государственной власти», «злоупотребление служебным положением», а также «составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов».

Порошенко стал фигурантом уже пятого уголовного дела на Украине

Петр Порошенко пришел к власти в стране в результате государственного переворота. За время его президентства на юго-востоке Украины вспыхнул гражданский конфликт. Политик проиграл президентские выборы актеру Владимиру Зеленскому.

После этого Портнов подал четыре иска против Порошенко. Он обвиняет бывшего президента Украины в госизмене, злоупотреблении служебным положением, неуплате налогов и отмывании денежных средств. Имущество Порошенко может быть арестовано уже в июне.

Комментируя уголовные дела, Порошенко заявил ранее, что это «признак начала парламентской избирательной кампании». Как сообщал RT, по его словам, обвинения исходят не от его личных врагов, а «от врагов Украины». Также Порошенко добавил, что, по его мнению, часть расследований была инициирована представителями пятой колонны.

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Автор: Олеся Волкова
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