Названы самые «молодые» и «старые» регионы России

Москва, 18 июня. Самыми «молодыми» регионами в России по возрасту жителей являются Чечня и Тува, тогда как Тамбовская область признана самым «старым» регионом. Таковы результаты комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, опубликованного на сайте Минтруда РФ.

Министерство ссылается на данные Росстата, согласно которым в прошлом году в России из 146,7 млн. человек каждый четвертый являлся пенсионером (25,4 %). Доля тех, кто уже старше 65 лет, по сравнению с 2017 годом увеличилась на 2,8%.

Согласно докладу, самым «старым» регионом России является Тамбовская область, самыми «молодыми»: Чечня и Тува.

В докладе также уточняется, что, по данным на 2018 год, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 67,77 лет, женщин — 77,83 лет.

Ранее Минтруд уточнил правила начисления федеральной социальной доплаты к пенсиям россиян. Смысл доплаты в том, чтобы неработающие пенсионеры, чьи страховые пенсии ниже уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, имели материальное обеспечение положенного уровня. Согласно новым правилам, сначала устанавливается социальная доплата, которая приравнивает размер пенсии к размеру прожиточного минимума, после этого уже пенсия индексируется.

В конце мая сообщалось, что более 4 млрд рублей предлагается заложить дополнительно в бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.