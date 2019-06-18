Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку про волков на случай попадания под санкции

Москва, 18 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку поделился с послом Швейцарии Ивом Россье пословицей, которая может ему пригодится, если он попадет под санкции.

Швейцарский дипломат произнес речь на церемонии открытия обновленного комплекса зданий посольства Швейцарии в Москве. Он также прочитал стихотворение, в котором были упомянуты 14 фразеологизмов, среди них «нет худа без добра», «дед Пихто» и «конь в пальто».

«Волков бояться — в лес не ходить», — в ответ пошутил Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Российский министр также отметил, что резиденция швейцарского посла расположена на территории комплекса зданий посольства Швейцарии в Москве. Он рассказал, что в 1994 году работал постпредом РФ при ООН в Нью-Йорке и жил на территории российского представительства. По его словам, этот опыт показался для него тяжелым, поэтому он убедил власти создать для постпреда отдельную резиденцию на другой территории.

«Это ваше решение, если вы хотите здесь жить. Конечно, я бы на вашем месте больше доверял своим сотрудникам», — добавил российский министр в шутку.

Ранее Сергей Лавров пошутил на большой пресс-конференции по итогам 2018 года. Журналистка СBS пыталась задать вопрос главе дипломатического ведомства РФ, однако в микрофоне не было звука. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к ней на английском языке, подсказав, что нужно нажать кнопку.