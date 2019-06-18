Тимошенко пообещала Зеленскому всестороннюю поддержку после выборов в Раду

Москва, 18 июня. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала всестороннюю поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, независимо от итогов внеочередных выборов в Верховную раду.

«Как бы не закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всем. Потому что я не хочу, чтобы еще пять лет закончились для Украины еще одним разочарованием и потерей шансов», — заявила политик в эфире телеканала «112 Украина».

При этом она пообещала передать президенту все наработки, какие есть в распоряжении ее партии.

Очередные выборы в украинскую Раду планировалось провести в октябре текущего года, но Владимир Зеленский после вступления в должность главы государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

На прошлой неделе Тимошенко заявила, что ее партия готова к созданию в новой Раде коалиции с партией «Слуга народа» Зеленского. При этом она предложила назвать ее «коалицией действий». Тимошенко подчеркнула, что у «Батькивщины» есть не просто план, а план действий на 100 дней.

В интервью Федеральному агентству новостей политический аналитик, публицист Юрий Голубь предположил, что, заявляя о коалиции со «Слугой народа», Тимошенко не прочь взять реванш, получив, если не пост премьера, то ряд министерских портфелей для своих сторонников. Политолог подчеркнул, что Тимошенко «напрашивается в союзники» и сейчас выступает в еще более слабой позиции, чем было во время выборов президента Украины.