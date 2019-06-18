Косачев отреагировал на слова Меркель о возвращение России в ПАСЕ

Москва, 18 июня. России не нужно возвращаться в ПАСЕ на любых условиях, такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в беседе с РИА Новости.

Он прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются. Она подчеркнула, что это не будет реализовано любыми средствами.

«Готов подписаться под формулировкой Меркель, но с «противоположного угла», то есть применительно к позиции российской стороны», — заявил Косачев.

По его словам, возвращение в ПАСЕ любыми средствами, в том числе через согласие с ограниченными, хоть в чем-либо полномочиями, для России неприемлемо.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. На Украине прошли выборы, на которых победу одержал Петр Порошенко. Жители Крыма не признали новое руководство страны. На полуострове прошел референдум, на котором абсолютное большинство выступило за воссоединение с Россией.

После этого ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. Россия прекратила участвовать в заседаниях организации. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Россия направит заявку на участие в сессии ПАСЕ, если ассамблея 24 июня примет резолюцию, которая будет гарантировать неприкосновенность ключевых прав делегаций.