Ляшко осудил Зеленского, не оказавшего помощь дрожащей Меркель

Москва, 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский должен был помочь канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая почувствовала себя плохо в ходе их встречи, заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» подчеркнул, что мужчина обязан помочь, «когда на твоих глазах женщине становится плохо».

«Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твердую руку и мужское плечо. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо — не по-мужски», — заявил он.

Украинский депутат предположил также, что представители Зеленского оправдают его поведение тем, что протокол не предусматривает предоставления помощи.

Меркель во время встречи с Зеленским, который прибыл в Берлин с официальным визитом, стало плохо. У немецкого политика началась сильная дрожь, которую она никак не могла унять, передавала «Газета.ру».

При этом Зеленский никак не помог канцлеру ФРГ. После того, как гимн закончился, Меркель отдала честь солдатам бундесвера и прошла с Зеленским в канцелярию. Позднее на пресс-конференции он сообщил, что не помог Меркель, поскольку она в тот момент «была в безопасности».

Также во время пресс-конференции Меркель успокоила журналистов, сообщив, что причиной приступа стало обезвоживание. Канцлер отметила, что уже выпила воды и теперь ей лучше. В столице Германии стоит 30-градусная жара, в связи с этим в СМИ появились предположения, что у Меркель случился солнечный удар, передавал RT.

Отметим, что визит Зеленского в Берлин является его первой официальной поездкой в Германию. Лидеры двух стран должны обсудить двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей, ситуацию в Донбассе, а также реализацию реформ на Украине.