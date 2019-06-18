Володин оценил влияние общения депутатов с IT-специалистами для законотворчества

Москва, 18 июня. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал состоявшееся на площадке «Школы 21» общение с IT-специалистами полезным для предстоящей работы над законопроектами о развитии цифровой экономики, сообщает пресс-служба Володина.

Во вторник парламентарии приняли участие в семинаре по цифровой экономике, который проходится в «Школе 21» Сбербанка. Володин отметил, что для депутатов данный «разговор крайне полезен», поскольку им предстоит принимать законы.

Он напомнил, что пакет законодательных инициатив по развитию цифровой экономики включает в себя 20 законопроектов. На данный момент был принят только один закон, касающийся цифровых прав.

«Конечно, мы будем при рассмотрении законопроектов о цифровой экономике опираться на полученные знания для того, чтобы более квалифицировано подходить к их рассмотрению, говорить на одном языке», — заявил председатель Госдумы.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее Володин поддержал инициативу Минюста РФ об изъятии денежных средств у госслужащих, если они не могут доказать законность их получения. Спикер нижней палаты парламента поручил профильному комитету по безопасности и противодействию коррупции принять участие в работе над соответствующим законопроектом.

Предполагается, что закон даст возможность изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и средства с банковских счетов.