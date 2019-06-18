Правительство РФ объяснило данные Росстата о росте цен на бензин на 17,5%

Москва, 18 июня. Данные Росстата о росте цен на бензин в России на 17,5% в мае касаются только оптового, биржевого сегмента, уточнили в правительстве РФ.

В правительстве журналистам дали пояснения «в связи с противоречивыми трактовками статистического отчета Росстата».

«Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, то есть к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами», — цитирует ТАСС заявление кабмина.

В правительстве уточнили, что рост оптовых цен на бензин вырос 17% с 31 декабря 2018. При этом подчеркивается, что биржевая цена в настоящее время на 7% ниже цены на 17 июня 2018 года.

Во вторник, как сообщал RT, в Росстате сообщили что «в обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный — на 18%, бензин автомобильный — на 17,5%».

Согласно данным министерства энергетики, рост цен на моторное топливо с начала года соответствует соглашению с нефтяниками, заключенному в ноябре 2018 года. В правительстве подчеркнули, что рост цен на бензин с начала года составляет 2,3% в среднем по России.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить сообщения СМИ о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщала «Газета.ру».

Напомним, в ноябре прошлого года после резкого повышения цен на бензин и дизель в России правительство и нефтяные компании договорились заморозить розничную стоимость топлива до 31 марта 2019 года. Позднее соглашение продлили до конца первого полугодия текущего года.