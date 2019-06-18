Боевики в Сирии открыли огонь по населенным пунктам провинций Хама и Латакия

Латакия, 18 июня. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли населенные пункты сирийских провинций Латакия и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки боевики совершили обстрелы населенных пунктов Шмайса, Айн-эн-Наур, Мамухия, Кермель, Хамрат, Сафсафа, Кара-Джагез и Икко провинции Латакия, Джалама, Кафер-Яхут и Хаммамият провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики продолжают обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от зоны деэскалации «Идлиб». В ночь на вторник под смертельным огнем террористов оказался пригород Алеппо. Ракеты взорвались в деревне Кудехи во время свадебной процессии.