Пьяный житель Польши устроил заезд на советском танке по городу

Варшава, 18 июня. Пьяные жители Польши устроили заезд на советском танке Т-55 по улицам города Паенчно в Лодзинском воеводстве. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что по улицам города ездит танк. На место происшествия прибыл патруль, который обнаружил советский танк Т-55.

«Патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нем в качестве пассажира», — сообщили в полиции.

Позднее сотрудники полиции нашли 49-летнего владельца танка, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено экспертизой, передает РИА Новости.

В ходе дальнейших разбирательств было установлено, что боевую машину перевозили на танковом транспортере, однако он сломался. На время ремонта танк сняли с транспортера, именно в этот момент пьяный владелец танка решил на нем прокатиться, взяв на борт несколько пассажиров.

В ведомстве отметили, что боевая машина была без страховки, а его водитель не имел удостоверения механика-водителя танков, поэтому сотрудникам полиции пришлось найти бывшего солдата, который имеет право управлять данной категорией транспортных средств. Бывший военный доставил танк на штрафстоянку. Владельцу танка может грозить до восьми лет лишения свободы за опасное вождение, а также еще до двух лет тюрьмы за езду в нетрезвом виде.