Военные самолеты Швеции и США провели разведку у границ России

Москва, 18 июня. Три иностранных самолета, включая беспилотник и радиоразведчик, были замечены у границ России за минувшие сутки, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

Радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP поднялся в небо с авиабазы в Линчепинге. Воздушное судно пролетело вдоль побережья Калининградской области на высоте почти 11,3 км.

В 10.30 по московскому времени с полигона НАТО «Сигонелла» на Сицилии поднялся беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk. БПЛА провел разведку у линии разграничения в Донбассе, а позже облетел Крым.

Около семи часов вечера противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у границ Крыма.

Отметим, самолеты иностранных ВВС (как правило, ВВС США) стали все чаще появляться у границ РФ. Минобороны России призывало Пентагон прекратить разведывательные операции у российских рубежей, однако американские военные эти призывы игнорируют.

В мае немецкий береговой патрульный самолет провел разведку в районе Калининградской области. Его заметили в 32 км от границ России. Как сообщала «Газета.ру», самолеты из Германии не часто проводят разведывательные полеты у российских границ, такими операциями больше славятся США.

Во вторник сообщалось, что российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H над Балтийским и Черным морями. Как передавал RT, действуя в рамках международных правил, российские экипажи не допустили нарушения границ. Стратегический бомбардировщик B-52H — основной самолет дальней бомбардировочной авиации США. Он способен нести ядерное оружие и для выполнения боевой задачи может пролететь порядка 7 тыс. км.