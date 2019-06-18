Лидер партии Зеленского рассказал, как хочет вернуть Донбасс

Киев, 18 июня. Власти Украины намерены возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса с помощью «информационного оружия», заявил лидера партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По мнению лидера партии президента Украины Владимира Зеленского, «пушки, снаряды, ракеты или танки» не так эффективны для возвращения территории по сравнению с «информационным оружием».

Разуммков считает, что вернуть Донбасс будет возможно, если «информационно доносить до людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтобы они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны».

«Несмотря на все то, что произошло, мы сможем по всей территории нашего государства поставить желто-синий флаг», — приводит слова лидера «Слуги народа» агентство УНИАН.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут по сей день.