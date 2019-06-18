Путин провел совещание по подготовке прямой линии

Москва, 18 июня. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении уточняется, что прямая линия с Владимиром Путиным выйдет в эфир 20 июня в 12.00 по московскому времени. Программа будет транслироваться в прямом эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Президент ответит на вопросы россиян, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Как сообщала «Газета.ру», Первый канал и «Россия 1» отвели на прямую линию три часа.

В минувший понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал готовность российского лидера к передаче, сообщал RT. По его словам, глава государства находится на финальной стадии подготовки к данному событию.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, на 18.00 по московскому времени вторника было получено более 950 тысяч обращений. Более 550 тысяч вопросов россияне задали президенту по телефону, более 250 тысяч вопросов были переданы через SMS и MMS, еще примерно 42 тысячи посланий были оставлены на сайте главы государства.

Ранее центр обработки обращений граждан на сайте программы опубликовал основные вопросы. Отмечалось, что граждан больше всего интересуют вопросы социального обеспечения и возможность получения льготных лекарств.