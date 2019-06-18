Анфиса Чехова раскрыла секрет своего похудения
Москва, 18 июня. Известная российская телеведущая Анфиса Чехова назвала продукты, которые она исключила из своего рациона, чтобы похудеть.
Чехова на протяжении долгого времени была девушкой в теле, которая умела подчеркивать достоинства своей фигуры. Тем не менее последние два года звезда выглядит совсем иначе — ей удалось сбросит 30 килограммов.
«С наступлением лета мой мозг быстренько собрал чемоданы и отчалил в отпуск. Совершенно не знаю что писать в постах. Поэтому давайте так, если у вас есть ко мне вопросы, задавайте их в комментах», — написала 41-летняя знаменитость.
Поклонники стали задавать вопросы, касающиеся похудения звезды. Интернет-пользователи поинтересовались, на какие жертвы пошла Чехова и какие продукты ей пришлось исключить из своего рациона.
Чехова призналась, что худеть начала, когда стала «активно прорабатывать свою психологию».
«Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занялась йогой», — добавила телеведущая.
Звезда шоу-бизнеса, продолжая отвечать на вопросы фанатов, добавила, что не любит жирное и жареное, старается не употреблять алкоголь и исключила из своего рациона молоко.