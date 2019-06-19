В России может появиться обязательная прививка от рака

В России каждый год выявляется до 17 тысяч случаев рака шейки матки. Уровень заболеваемости за последние 10 лет вырос на 25%, а количество смертей от страшного диагноза достигает семи тысяч: больше трети первичных диагнозов врачи ставят на запущенных стадиях. Такие данные озвучили участники Первой российской конференции с международным участием «Злокачественные опухоли, ассоциированные с вирусом папилломы человека».

«Красная линия, которую вы видите, — это Россия, — демонстрирует график общемировой смертности от рака шейки матки завотделом НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, президент Противоракового общества России Давид Заридзе. — До начала 90-х годов был тренд на снижение. Затем он прекратился. Стандартизованный показатель смертности стабилизировался, и есть даже некоторое повышение».

Рак шейки матки — серьезная угроза российскому здравоохранению, в один голос утверждают ученые. Неизлечимая болезнь занимает четвертое место в списке самых распространенных типов рака у женщин по всему миру. Главный возбудитель — вирус папилломы человека — передается половым путем и вызывает онкологию, в том числе у мужчин.

«В 100% случаев рак шейки матки вызывается ВПЧ, — заявил глава отдела Международного агентства по изучению рака Роландо Херреро. — В промежутке от 43% до 50% случаев возникает рак вульвы и влагалища. В 50% случаев ВПЧ вызывает рак полового члена, в промежутке от 13 до 56% — рак ротоглотки».

В 2006 и 2007 годах американские ученые зарегистрировали двух-, четырех- и девятикомпонентные профилактические вакцины против ВПЧ Cervarix и Gardasil. В развитых странах ими начали прививать подростков в рамках государственных программ. Результаты превзошли все ожидания: оказалось, рак шейки матки можно полностью уничтожить с помощью одной только первичной профилактики.

Как отметил Роландо Херреро, эффективность вакцины Gardasil в отношении рака шейки матки, вульвы, влагалища и появления генитальных бородавок равна 100%. Рак ануса и полового члена она предотвращает на 80% и 90%.

«Действие вакцины длится больше 15 лет. Это позволяет нам надеяться, что, вероятно, это будет пожизненная защита», — сказал французский ученый.

Среди побочных эффектов исследователи отмечают кратковременное головокружение и раздражение в месте проведения инъекции.

«Никаких свидетельств о повышении риска возникновения аутоиммунных неврологических, тромбоэмболических осложнений нет», — подчеркнул Роландо Херреро.

Рак шейки матки можно ликвидировать, если прививать всех подростков в возрасте 12 лет, до начала половой жизни, констатируют эксперты. 10 лет назад в странах Европы, Северной Америки и Австралии охват вакцинации составил более 50%. В результате распространенность ВПЧ в них сократилась на 68%, а в Шотландии и вовсе снизилась до нуля.

Сегодня прививки от ВПЧ уже входят в Национальные программы иммунизации 92 государств. Бездействие остальных, в том числе и России, приведет к тому, что через 50 лет раком шейки матки заболеют 44 миллиона женщин, предупреждают онкологи.

«Мы прогнозируем, что к 2030 году в России будет около 30 случаев на сто тысяч населения, — заявил Давид Заридзе. — Австралийцы, которые начали вакцинировать в 2007 году девочек, а в 2011-м уже мальчиков, прогнозируют, что в 2030 году заболеваемость раком шейки матки снизится до четырех на сто тысяч населения. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, четыре на сто тысяч населения относят к редким патологиям».

Впервые прививать подростков от ВПЧ в России начали в Московской области в 2007 году. За это время вакцину ввели 25 тысячам девочек. Похожие программы сегодня работают в 30 регионах, но в масштабах страны это капля в море. По мнению президента Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Владислава Краснопольского, Россия медлит с прививками от ВПЧ из-за усилий антивакцинального лобби.

«Когда люди говорят, что мы проводим эксперименты не на живых людях, а на живых детях, что среди детей колоссальная смертность и у женщин бесплодие, мне это напоминает самодуров, высоко мнящих о себе, представляющих себя как людей, которые всё знают и понимают, — поделился академик Российской академии наук с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Хотя они не имеют специального образования. Это амбиции, стремление получить какие-то дивиденды, известность. Это своего рода промоушен».

Чтобы выполнить наказ президента о снижении количества онкологических заболеваний в стране, без такого инструмента первичной профилактики рака шейки матки, как вакцинация, не обойтись, убежден профессор.

«Сейчас мы получили импульс к тому, чтобы сделать вакцину, предотвращающую развитие рака. Снизить количество рака до 155 на сто тысяч населения — это серьезная задача. А как это сделать, если нет первичной профилактики? Ну ты будешь лечить уже больного раком. И что? И ничего», — говорит Владислав Краснопольский.

Прививка от ВПЧ может принести пользу и в зрелом возрасте, но решение о ней должен принимать врач, говорят специалисты. ВОЗ разрабатывает глобальную стратегию по ликвидации рака шейки матки, согласно которой к 2030 году 90% девочек до 15 лет должны быть полностью вакцинированы против ВПЧ.

«70% женщин должны пройти «скрининговый тест» на ВПЧ в возрасте 35 и 45 лет. Это цель на весь мир. 90% пациентов должны получать лечение предракового заболевания или инвазивного рака», — заявила специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Закупать иностранные вакцины для России — дорого, говорят врачи. Гораздо эффективнее производить их здесь. Для этого важно разработать отдельную федеральную программу и включить ВПЧ-вакцинацию в национальный календарь прививок. Кроме того, нужно наладить эффективный скрининг. Вкупе с вакцинацией он обойдется дешевле, чем лечение уже заболевших россиян.

«Если сделали у женщины анализ на ВПЧ и его нет, она может быть спокойна в отношении всяких онкологических заболеваний. По крайней мере в течение пяти лет, — объяснил Владислав Краснопольский. — Но это должен быть анализ со 100%-ной эффективностью. Это так называемое ВПЧ-тестирование. Это для нас не просто завтрашний, а послезавтрашний день, потому что ВПЧ-тестирование в том смысле, в каком оно существует, у нас отсутствует».

Россия сможет остановить рост онкологии, если объединить вакцинацию, скрининг и лечение в единую комплексную программу, отметил в интервью корреспонденту ФАН директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Иван Стилиди.

«Если мы выявим процесс на ранней стадии, но неправильно его будем лечить — момент упущен и деньги потеряны. Результата мы не добьемся, — говорит профессор. — Это большая, серьезная и комплексная проблема. Все аспекты должны быть отлажены и проработаны. Прогнозирую, что в скором времени мы получим такой проект с одобрением и поддержкой Минздрава и РАН».

По мнению специалистов, разработка всего проекта в России — от изготовления тестовых систем вакцин до включения вакцинации от ВПЧ в национальный календарь прививок — потребует не менее семи лет.