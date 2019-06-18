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Украина

Вышинский не признал вину ни по одному пункту обвинения

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Вышинский не признал вину ни по одному пункту обвинения

Киев, 18 июня. Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал вину по обвинению в госизмене, которое было выдвинуто украинской прокуратурой. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

По его словам, 18 июня состоялось судебное заседание Подольского районного суда в Киеве, в ходе которого Вышинский не признал вину ни по одному из пунктов обвинительного акта.

«Кирилл не признал свою вину, заявил о том, что это абсурдные обвинения​​​. Также во время заседания Кирилл просил разъяснить ему ряд непонятных тезисов, которые заложены в обвинительном акте. Даже суд не смог их разъяснить, поскольку они также не понимают, что имела под этим в виду сторона обвинения», — пояснил Даманский.

Он также добавил, что судебная коллегия обратила внимание на абсурдные обвинения, а также поинтересовалась, как именно прокуратура намерена подтверждать тезисы, которые были изложены в обвинительном заключении. По словам Даманского, следующее судебное заседание запланировано на 3 июля, передает ТАСС.

Напомним, в мае 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Генпрокуратура Украины обвиняет Вышинского в государственной измене, а также в поддержке республик Донбасса. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист категорически отрицает обвинения украинской Генпрокуратуры, отмечая, что уголовное преследование с его профессиональной деятельностью.

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Автор: Артем Никулин
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