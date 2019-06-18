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РФ рассмотрит с жестких позиций требования Польши о компенсациях за «грязную» нефть

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РФ рассмотрит с жестких позиций требования Польши о компенсациях за «грязную» нефть

Москва, 18 июня. К требованиям Польши о компенсации убытков за грязную нефть и недопоставку Россия подойдет с максимально жестких позиций, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Вопрос о компенсации Польше за загрязненную нефть Россией будет рассматриваться очень жестко», — заявил Юшков.

Он напомнил, что Белоруссия и другие страны согласились, что для начала необходимо восстанавливать прокачку по нефтепроводу «Дружба», а уже потом рассматривать вопрос о компенсации. Однако Польша сразу после инцидента заявила: останавливаем технические работы, пока не договоримся, передает «Экономика сегодня»

«Поляки хитрили: они планировали купить загрязненную нефть по низким ценам. Это затянуло кризис, без этого можно было быстрее восстановить поставки», — подчеркнул эксперт.

Аналитик также обратил внимание на то, что Варшаве придется доказать, что поломки на их нефтеперерабатывающем заводе произошли из-за некачественной нефти. Россия направит в комиссию своих представителей, это означает, что «фальсифицировать ущерб не удастся».

РФ рассмотрит с жестких позиций требования Польши о компенсациях за «грязную» нефть

Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию, возникла на южной ветке нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Польша и Украина временно приостановили импорт российского сырья, сообщала «Газета.ру». Оператор «Транснефть» сообщил, что по трубопроводу «Дружба» поступала нефть с увеличенным содержанием хлоридов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которое занималось поставкой загрязненной нефти в трубопровод.

В начале мая в Белоруссию стало поступать качественное сырье. На днях чистая российская нефть, соответствующая всем стандартам, также начала поступать по трубопроводу «Дружба» в Польшу транзитом через Белоруссию. Предполагается, что очищенная российская нефть поступит на немецкие НПЗ по трубопроводу в течение нескольких дней.

Россия также согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти.

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил ранее, что планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам. 

Юшков при этом подчеркивает, что «Польша изначально попыталась нажиться на ЧП в России».

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Автор: Олеся Волкова
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