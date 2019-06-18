Кадыров вышел на связь с МКС

Грозный, 18 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел на связь с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко.

Делегация Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина во главе с начальником Центра подготовки космонавтов Павлом Власовым и первым заместителем начальника Центра Юрием Маленченко прибыла в Грозный. Гости посетили Российский университет спецназа и встретились с главой республики.

В ходе встречи делегация и Кадыров вышли на прямую связь с Кононенко. Космонавт напомнил, что фотографировал Грозный из космоса и Кадыров видел этот снимок. Политик в свою очередь попросил делать больше снимков столицы Чечни из космоса.

Глава Чечни пригласил Кононенко в Грозный после возвращения на землю, при этом пошутив, что «только меня в космос не приглашайте». Космонавт, который возвращается на землю 25 июня, с удовольствием принял приглашение политика.

Кадыров также получил от Власова космический снимок Грозного, который был сделан в марте этого года.