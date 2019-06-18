Генсек ООН призвал Россию и Турцию остановить эскалацию в Идлибе

Женева, 18 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Турцию вмешаться в ситуацию в сирийском Идлибе, где наблюдается эскалация боевых действий.

Гутерреш выразил обеспокоенность увеличением числа обстрелов в Идлибе. Он отметил, что ситуация опасна из-за все большего числа вовлеченных в конфликт субъектов. Он напомнил, что при эскалации мирные жители платят огромную цену.

«И позвольте мне подчеркнуть, что даже в борьбе с терроризмом необходимо обеспечить полное соблюдение международного права в области прав человека и гуманитарного права», — заявил генсек ООН.

Гутерреш попросил Анкару и Москву содействовать стабилизации ситуации в регионе.

«Я обращаюсь, в частности, и к гарантам Астаны, и к Российской Федерации, и к Турции, учитывая, что они — подписанты меморандума о взаимопонимании по Идлибу от сентября 2018 года, что они должны безотлагательно стабилизировать ситуацию», — констатировал он.

Генсек ООН напомнил, что сирийский кризис не может быть решен военным путем. Он уточнил, что конфликт должен быть урегулирован с помощью переговоров.

Отметим, что в Сирии всего были созданы четыре зоны деэскалации. Три из них контролируют власти Сирии, четвертая — находится в провинции Идлиб и контролируется боевиками. По данным ЦПВС зону деэскалации готовы покинуть до 80 тысяч человек. Накануне Временные центры размещения в сирийской Латакии приняли беженцев из Идлибской зоны деэскалации.