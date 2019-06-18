Центр содействия оформлению гражданства РФ открылся в Луганске

Луганск, 18 июня. Центр содействия оформлению гражданства Российской Федерации начал работу в столице Луганской народной республики. Об этом сообщил глава департамента государственной регистрации министерства юстиции ЛНР Андрей Гребенщиков.

«С 18 июня 2019 года начал работу Центр содействия оформлению гражданства Российской Федерации при Министерстве юстиции ЛНР», — пояснил Гребенщиков.

По его словам, специалисты центра осуществляют консультации по вопросам приобретения гражданства Российской Федерации, а также предоставляют нотариальные услуги по заверению копий документов, которые необходимы для подачи заявления о принятии в российское гражданство.

«В основном таким документом является свидетельство о рождении лица, не достигшего 18 лет», — отметил Гребенщиков.

Кроме того, в центре работает сотрудник Минюста ЛНР, который консультирует граждан по вопросам выдачи документов ЗАГС, передает РИА Новости.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает порядок получения российского гражданства жителями ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что данный вопрос носит исключительно гуманитарный характер. В начале мая в Ростовской области начал работу Центр выдачи российских паспортов для жителей ДНР. В городе Новошахтинск был открыт аналогичный центр для жителей ЛНР. В обоих центрах работают специалисты из ДНР и ЛНР. По данным МВД РФ, к началу июня несколько тысяч жителей ЛНР и ДНР обратились с заявлениями о получении российского гражданства.