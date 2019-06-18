Трамп раскрыл, кого назначит новым главой Пентагона

Москва, 18 июня. Новым исполняющим обязанности главы Пентагона стал Марк Эспер. Об этом президент США Дональд Трамп написал в микроблоге Twitter.

Американский лидер сообщил, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан решил не продолжать процесс утверждения на должность главы Пентагона, «чтобы больше времени посвящать семье». Он поблагодарил Шанахана за прекрасную службу.

«Я назначу министра сухопутных сил Марка Эспера новым и.о. министра обороны», — написал американский лидер.

Он добавил, что знает Эспера и не сомневается, что тот отлично справится со своими обязанностями.

Эспер ранее возглавлял сухопутные войска. До этого он занимал должность вице-президента оборонной корпорации Raytheon, был старшим сотрудником в аппарате сената и главой консервативного экспертного центра Heritage Foundation.