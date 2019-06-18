Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Трамп раскрыл, кого назначит новым главой Пентагона

414
0 Оставить комментарий

Трамп раскрыл, кого назначит новым главой Пентагона

Москва, 18 июня. Новым исполняющим обязанности главы Пентагона стал Марк Эспер. Об этом президент США Дональд Трамп написал в микроблоге Twitter.

Американский лидер сообщил, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан решил не продолжать процесс утверждения на должность главы Пентагона, «чтобы больше времени посвящать семье». Он поблагодарил Шанахана за прекрасную службу.

«Я назначу министра сухопутных сил Марка Эспера новым и.о. министра обороны», — написал американский лидер.

Он добавил, что знает Эспера и не сомневается, что тот отлично справится со своими обязанностями.

Эспер ранее возглавлял сухопутные войска. До этого он занимал должность вице-президента оборонной корпорации Raytheon, был старшим сотрудником в аппарате сената и главой консервативного экспертного центра Heritage Foundation.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров