Клинцевич жестко отреагировал на вброс о «причастности» РФ к крушению Boeing в Донбассе

Голландский телеканал NOS озвучил фамилии возможных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек. В качестве предполагаемых виновных были упомянуты граждане РФ.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич категорически опроверг подобные вбросы, называв их авторов «тупорылыми».

«Boeing-777 ведь изначально сбивали, чтобы обвинить в этом Россию, но авторов этой провокации подвела украинская сторона, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но так как там всем рулят американцы, получилось то, что получилось. Все эти вбросы исключительно от незнания ими обстановки. Я называю это проблемой [американских] старших лейтенантов — молодых, наглых и дерзких, но абсолютно некомпетентных».

По словам российского сенатора, авторы как самой провокации с малайзийским лайнером, так и фейковых «разоблачений» и обвинений в адрес РФ просто не понимают: в России еще с советских времен осталась вся документация по всем вооружениям. Архивные документы помогли установить, что ракета, предположительно сбившая MH17, была произведена в Долгопрудном в 1986 году, сразу после этого отправлена в войсковую часть на территории Украинской ССР и после распада СССР в Россию не возвращалась. Клинцевич также напомнил, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

Член Совфеда подчеркнул, что был проведен эксперимент, который позволил доказать, что в небе над Донбассом сработала ракета, которой в России просто не могло быть, поскольку такие ракеты остались только на территории Украины.

«Так что все эти голословные утверждения стоят в одном ряду с бездоказательными обвинениями в адрес Ирана в подрыве танкеров, с ампулой с белым порошком, из-за которой США в свое время напали на Ирак или с постановочными кадрами «химических атак» в Сирии. Это делается для того, чтобы весь мир привык, что во всем всегда виноваты русские. Именно поэтому мы все документируем: американцы сами научили нас быть бдительными», — подчеркнул парламентарий.

«Сейчас мы готовит доказательную базу и ждем суда, чтобы предъявить неоспоримые доказательства относительно того, кто на самом деле виновен в этой трагедии», — резюмировал Франц Клинцевич.

Катастрофа Boeing-777 в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года в районе вооруженного конфликта между правительственными войсками Украины и формированиями Донецкой и Луганской народных республик. Авиалайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, через 2 часа 49 минут после взлета рухнул на землю в районе села Грабово в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек — 15 членов экипажа и 283 пассажира.