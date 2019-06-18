 Как дорога за 8 млн рублей утекла сквозь пальцы жителей Кировского района Ленобласти. ФАН-ТВ

Жители Кировского района Ленинградской области уже несколько лет не могут достучаться до местной администрации, которая делает вид, что проблемы с дорожным покрытием не существует. Вместо грейдера по убитой дороге усиленно начали ездить многотонные КамАЗы, разбивая путь еще сильнее.

Словно по стиральной доске жители Кировского района Ленинградской области добираются до своих садоводств. Покрытие никогда не отличалось качеством, даже по документам дорога грунтовая, однако с декабря 2018 года ситуация изменилась в худшую сторону. По дороге от Михайловского поселка до деревни Славянка практически круглосуточно начали ездить многотонные КамАЗы, доверху забитые песком. По словам жителей, материал из карьера свозят для строительства нового железнодорожного виадука на Кириши. Буквально за несколько месяцев из грунтовой дорога превратилась в песчаную. Теперь после дождей здесь огромные лужи, скрывающие ямы, а в сухую погоду пыль стоит столбом, и видимость становится практически нулевой.

«Это вот вы сегодня приехали после дождя. У нас же здесь все серо до самой верхушки березы. И мы едем, не видим дороги, как ежик в тумане. Естественно случаются проблемы, несчастья, заболел и что, и вот эта проблема. Когда ты звонишь и говоришь, куда вам ехать, и сразу, под мостом? О, ну, вы нам может, подвезете? Как человека с инсультом мы подвезем вон туда? Чтобы его спасали. Все отказываются вот в чем проблема», — рассказывает Светлана Шереметова, садовод СНТ «Апраксин».

По словам жителей с 2014 года отрезок дороги от железнодорожного моста до Славянки принадлежит администрации Кировского района Ленинградской области, однако покрытие жители продолжают ремонтировать за свой счет. Ежегодно председатели садоводств собирают с дачников по 1 000 рублей исключительно на ремонт дороги. Если учесть, что на массиве Славянка минимум 7,5 тысяч участков, а это более 20 тысяч человек, то сумма набегает приличная — около 8 миллионов рублей ежегодно. Вот только на качестве покрытия это никак не отражается. Садоводы неоднократно обращались в администрацию с просьбой разобраться в ситуации и наконец-то сделать капитальный ремонт дороги, на что администрация отвечает, что в ближайшее время такой ремонт не предусмотрен.

«Мероприятие по содержанию данной дороги в соответствии с соглашением о передачи полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляет администрация Мгинского ГП. В период с 01.04.2019 года будет осуществляться просушка автомобильной дороги с установлением максимальной нагрузки на ось три тонны. Проведение ремонта данной дороги в 2019 году не запланировано», — говорит Светлана Петрова, председатель СНТ «Импульс».

«Строители приняли на себя такое обязательство, они будут содержать эту дорогу в исправном состоянии. Она была в отличном грунтовом исполнении, мы спокойно могли по ней проехать. Никаких кочек, никаких ям, ничего не было, мы ее засыпали, все было хорошо. Строители начали кататься, как только закончилась просушка дороги 1 мая. Им запретили еще на две недели кататься, они выехали в первый раз 15 числа, за два дня дорога умерла. Конечно, самый оптимальный вариант эту дорогу перевести в асфальтовое покрытие, чтобы спецслужбы могли сюда ехать. Скорая отказывается сюда ехать. Пожарные приезжают пустыми, они не везут с собой воду, потому что машину раздолбает по этой дороге. Заправляются уже здесь, это все время на тушение пожара, соответственно все сгорает на корню», — рассказывает Игорь Седельников, председатель СНТ «Радуга».

«Камушки можно катать сколько угодно, здесь нужен только капитальный ремонт дороги. И до тех пор, пока его не будет, можете вкладывать деньги свои не свои сколько угодно», — считает Елена Рубинштейн, садовод СНТ «Славянка».

По словам дачников, свои работы грузовые машины продолжают выполнять даже в ночное время, уничтожая и без того плохую дорогу и создавая невыносимые условия для загородной жизни.

«Мы все имеем право на комфортную среду. У нас ее отняли, у нас нет дороги, у нас пыль стоит столбом, у нас всю ночь шум. Режим тишины с десяти вечера до восьми утра они вообще не соблюдают. У нас такого никогда не было, а в этом году начался вот этот ад с дорогой, с шумом, с пылью. У нас нет доступной среды вообще, нам нужна нормальная дрога давно. Здесь есть еще инвалиды и дети, нам нужна доступная среда», — говорит Мария Боровинкова, садовод СНТ «Русановка».

В таких условиях экстренные службы, если и соглашаются приехать, то добираются с большим трудом, да и сами жители признаются, что подвеску в машине приходится менять каждые два месяца, некоторые предпочитают менять сразу машину.

«Я много лет здесь езжу, уже четвертую машину поменял только из-за этой дороги», — говорит Вячеслав Иванов, житель садоводства.

Жители садоводств уже пошли на крайние меры и собрались перегородить дорогу КамАЗам в присутствии СМИ, однако как только стало известно, что приедут журналисты, накануне на дороге всю ночь работал грейдер, а на утро грузовые машины пришлось искать. Дмитрий Кащеев развозит песок исключительно по участкам, у самого уже больше 10 лет здесь дача. Признает, что дорога была хорошей до этого года, пока не началось строительство путепровода.

«Эта дорога была хорошая пока здесь не поехали 50-ти тонные машины. С одной стороны вроде бы хорошо и отдельную дорогу с другой стороны она там есть через Турышкино, где живут люди, и такие же грузовики многотонажные, если по-человечески, мешают. Они ходят тут и днем, и ночью. Но без этого, а куда деваться. Всем угодить все равно не получится. А так по-человечески многотонажные машины могли ездить там вокруг по асфальтной дороге», — рассказывает Дмитрий Кащеев, водитель.

В свое оправдание, отвечая на многочисленные обращения, представители администрации приводят аргументы, что дорога «подъезд к деревни Славянка» не является дорогой регионального и межмуниципального значения, а всего лишь общего пользования местного значения, а потому ремонт может и подождать. Тем более что в 2014 году из восьми километров дороги уже отремонтировали 2,5 километра, использовав финансирование в полном объеме.

«Вопросы, которые перечислены в вашем обращении, они относятся к компетенции нашего правления», — сказали в секретариате начальника управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга.

«Не уполномочен давать комментарии, от вас поступало уже три обращения в наш адрес, и на них дан ответ», — ответил по телефону Михаил Миронов, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Кировского района Ленобласти.

В 2017 году местные власти уверяли, что ремонт запланирован на 2019 год, однако никаких признаков обновления жители не смогли обнаружить, возможно, администрация передумала или ждет первого снегопада, тогда и дорогой придет время заняться.