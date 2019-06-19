Сирия, 19 июня. Курды потеряли убитыми пятерых бойцов в провинции Хасака. Боевики-исламисты продолжают обстрелы на севере Хамы, провоцируя САА на ответные меры. Радикалы SDF**** активизировали аресты и репрессии в отношении мирных граждан за Евфратом в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам исламистов к северу от Хамы; перебросили самолеты и вертолеты с базы «Шайрат» в Хомсе к зоне «Большого Идлиба».

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с союзными бандгруппами оказалась под авиаударами ВВС САР в предместьях Хан-Шейхуна.

Курды: активизировали аресты и репрессии в отношении гражданских лиц в населенном пункте Хариджия к северо-востоку от Дейр-эз-Зора; потеряли убитыми пятерых бойцов в провинции Хасака.

Международная коалиция: подозревается в причастности к похищению двух офицеров армии Сирии в Эс-Сувейде.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям новостного Twitter-ресурса (@DeirEzzor24), бойцы Демократических сил Сирии (SDF) активизировали аресты и репрессии в отношении гражданских лиц в населенном пункте Хариджия, находящемся недалеко от города Ас-Сувар к северо-востоку от Дейр-эз-Зора. Очередные агрессивные противоправные действия в отношении местных жителей курды предпринимают, чтобы подавить активизировавшиеся в последние месяцы митинги людей против оккупации SDF и США на северо-востоке САР. Кроме того, очередные рейды и задержания могут быть связаны с продолжающейся насильственной вербовкой граждан в состав «Демократических сил».

Провинция Идлиб

Сирийские вертолеты сбросили несколько снарядов на военные объекты джихадистских группировок в южной части Идлиба. По информации Twitter-канала (@Step_Agency), бомбардировки велись по укрепрайонам боевиков в предместьях стратегического города Хан-Шейхун. В этом районе базируются преимущественно террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» и аффилированных с «Ан-Нусрой» организаций, которые ранее отказались соблюдать перемирие, установленное на северо-западе Сирии в результате договоренностей РФ и Турции. Радикалы продолжают атаки и обстрелы, в частности — в близлежащих жилых кварталах.

Провинция Хама

Радикалы исламистского формирования «Ансар Ат-Таухид» в нарушение режима тишины открыли массированный огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) на окраине прифронтового поселения Кафр Яхуд на севере провинции Хама, передает Step News Agency. В ходе обстрела были задействованы тяжелые артиллерийские орудия и минометы, которые в соответствии с соглашениями с Турцией должны были быть отведены из демилитаризованной зоны.

По данным Telegram-ресурса Nors for Studies, джихадисты ударили по позициям правительственных сил около поселения Джамала к северу от административного центра региона. Кроме того, утверждается, что к блокпосту САА в этом районе был направлен «джихад-мобиль». Между тем, как передает этот же канал, с базы ВВС САР «Шайрат» к югу от Хомса на север Хамы вылетели самолеты Су-22 и L-39 и два боевых вертолета.

Провинция Эс-Сувейда

Два офицера сирийской армии были похищены неизвестными вооруженными людьми в районе населенного пункта Салахид к северу от Эс-Сувейды. Об этом сообщает оппозиционный портал Masar Press Agency. Местные активисты считают, что в этом, скорее всего, замешаны проамериканские боевики, дислоцирующиеся на юге САР в 55-километровой зоне Ат-Танфа, находящейся поблизости. Там под крылом США располагаются радикалы различных бандформирований, в том числе бывшие члены «Исламского государства»1. Вашингтон часто использует их для проведения беспокоящих атак в направлении стратегических позиций САА, лежащих по другую сторону от пустыни.

Провинция Хасака

Отряды народной самообороны (YPG) понесли потери в живой силе в результате сразу нескольких нападений неизвестных боевиков в ряде городов провинции Хасака. Согласно информации Al Nour Radio, в Маркаде были убиты трое курдских патрульных и еще несколько ранены. Один боец YPG погиб во время атаки в Аш-Шаддади. При этом подобные налеты фиксировали не только на юге региона, но и в северо-восточной его части. Там в Тель-Хамисе был застрелен еще один курдский радикал. Предполагается, что все эти убийства совершены террористами «спящих ячеек» ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)