Появилось видео с горящей в Балашихе инкассаторской машиной
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Москва, 18 июня. Инкассаторская машина загорелась во время движения в Балашихе во вторник вечером, сообщил источник Федерального агентства новостей.
Сотрудники инкассации и водитель пытались самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителя, но безуспешно.
Прибывшие через несколько минут пожарные быстро потушили огонь. Отмечается, что выгорело два квадратных метра в моторном отсеке и частично салон.
Пострадавших нет.
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