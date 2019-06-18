Появилось видео с горящей в Балашихе инкассаторской машиной

Москва, 18 июня. Инкассаторская машина загорелась во время движения в Балашихе во вторник вечером, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сотрудники инкассации и водитель пытались самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителя, но безуспешно.

Прибывшие через несколько минут пожарные быстро потушили огонь. Отмечается, что выгорело два квадратных метра в моторном отсеке и частично салон.

Пострадавших нет.