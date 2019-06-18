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Старейшая жительница Европы умерла в Италии

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Старейшая жительница Европы умерла в Италии

Рим, 18 июня. Самая пожилая женщина Италии и всей Европы умерла на 117-м году жизни, сообщило агентство АNSA.

Джузеппина Робуччи скончалась в доме своих родителей в итальянском городе Поджо-Империале.

«Нам очень жаль. Мы гордимся тем, что она проживала в нашем городе», — приводит агентство слова мэра города Альфонсо Д'Алоизио.

Робуччи родилась в 1903 году. В 25 лет она вышла замуж и родила пятерых детей: двух дочерей и троих сыновей.

Женщина объясняла своей долголетие верой в бога, правильным питанием и трезвым образом жизни, отметил НСН. Как сообщил ряд СМИ, женщина в течение многих лет работала вместе со своим супругом в траттории. 

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Автор: Данила Копп
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