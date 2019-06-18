В Госдуме рассказали, как распорядятся профицитом бюджета-2019

Дополнительные доходы федерального бюджета в 2019 году будут направлены на решение социальных задач и поддержку субъектов Российской Федерации. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Ильдар Бикбаев.

Напомним, во вторник Государственная дума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2019–2021 годы. Объем ВВП, в соответствии с поправками, составит 109 трлн 86 млрд рублей, что на 3 трлн 266 млрд рублей больше, чем было утверждено ранее. Прогноз по инфляции не меняется — она также предполагается на уровне 4,3%. Общая оценка доходов бюджета в текущем году повышается до 20 трлн 174,9 млрд рублей, расходов — с 18 трлн 37 млрд рублей до 18 трлн 294 млрд рублей.

В интервью корреспонденту ФАН Бикбаев пояснил, на что будет направлен профицит бюджета.

«Поправки уточняют доходы федерального бюджета с ожидаемым приростом 264 млрд руб, — говорит депутат. — Снижение нефтегазовых доходов обусловило незначительное сокращение профицита бюджета. Очень важно отметить, что зависимость от нефти и газа, т. е. ненефтегазовый дефицит без учета доходов от нефти и газа, снижается по сравнению с плановыми показателями и будет составлять менее 5,8%».

В соответствии с поправками, поступление ненефтегазовых доходов увеличивается на 264,3 миллиарда рублей, а нефтегазовых доходов, наоборот, уменьшается на 58,7 миллиарда рублей. Это является хорошим показателем, поскольку уменьшается зависимость от нефтегазовых доходов, отмечают в комитете по бюджету и налогам.

«При этом растут доходы, не связанные с нефтью и газом, которые будут направлены на решение социальных задач и поддержку субъектов Российской Федерации, — подчеркивает Бикбаев. — Это говорит о том, что все заточено на выполнение тех задач, которые поставил президент страны и чего ждут наши граждане. Задачи поставлены, работа идет, все выполняется».

Второе чтение законопроекта о корректировке параметров федерального бюджета запланировано на 25 июня.