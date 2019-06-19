Сирия, 19 июня. САА отбила две атаки исламистов на севере Хамы. Турция направила подкрепление к постам наблюдения в «Большом Идлибе». Курды казнили высокопоставленного члена племени «Акидат» на востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в Алеппо и его окрестностях; отбили атаку «Ан-Нусры»*** в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по городам Мхарде и Скальбия в Хаме; попыталась атаковать САА в южной части Идлиба; понесла потери в ходе стычек с силами САР в Северной Хаме.

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции САА на востоке Хомса.

«Джейш Аль-Изза»: обстреляла населенные пункты Шейх Хадид и Джалама на севере Хамы.

Курды: провели рейды в городах Дибан и Абу Ан-Найтель на востоке Дейр-эз-Зора; казнили высокопоставленного главаря племени «Акидат» и его жену в Восточной Сирии.

ВС Турции: перебросили подкрепления к постам наблюдения на границах «Большого Идлиба».

Международная коалиция: задействовала авиацию в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки в городе Алеппо и близлежащих населенных пунктах продолжились работы, проводимые с целью ликвидации взрывных устройств, обнаруженных после освобождения данных территорий от оккупации исламистов вооруженной оппозиции. Как передавал Facebook-канал (dimashq.now), саперы инженерных частей Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в кварталах Шейх Саид и Ар-Расума, а также работали в поселениях Суран и Марран в период с 9.00 до 14.00.

В административный центр региона прибыл очередной гуманитарный груз из РФ. Доставку и распределение гумпомощи обеспечили сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Отмечалось, что среди нуждающихся сирийцев в Алеппо была распределена тонна хлеба. Кроме того, тысяча продовольственных наборов были выданы жителям населенного пункта Хшам в Дейр-эз-Зоре.

К вечеру агентство новостей ANHA News опубликовало данные о последних вылазках курдов в Африне. Стало известно, что за последние три дня «Силы освобождения Африна» атаковали протурецких исламистов на северо-западе Алеппо три раза, в результате чего погиб как минимум один из боевиков, тогда как еще несколько были ранены.

Провинция Хомс

В восточной части провинции накануне произошла новая атака боевиков «Исламского государства». Согласно данным военного источника в Twitter (SyriaWar2), террористы напали на отряд Сирийской арабской армии (САА) восточнее города Эс-Сухне. Предполагается, что ранее боевики, прибегнувшие к вылазке, базировались в районе американской военной базы «Ат-Танф», которая находится на юге Хомса. Напомним, в так называемой зоне безопасности, периметр которой составляет 55 километров, базируются боевики различных незаконных вооруженных формирований, в том числе и террористы ИГ1. Более того, ранее один из пленных членов террористической группировки заявлял о том, что проходил обучение в американских тренировочных лагерях.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Восточном Дейр-эз-Зоре продолжились аресты гражданских лиц курдами. Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), обыски прошли в населенном пункте Абу Ан-Найтель, расположенном юго-западнее города Ас-Сувар, а также в Дибане. О числе задержанных до сих пор ничего неизвестно.

Позднее стало известно об убийстве курдскими радикалами одного из высокопоставленных членов племени «Акидат», члены которого выступают против оккупации территорий Сирийской Арабской Республики (САР) «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и поддерживающими их США. Также была застрелена его жена. Twitter-канал (Jounaidi36) обнародовал видеозапись, на которой запечатлено избиение мужчины перед казнью. Предполагается, что инцидент произошел в Дейр-эз-Зоре. Напомним, курдские радикалы стремятся искоренить всех, кто высказывается против антинародной политики, проводимой «демократической армией», путем арестов или убийств. Однако это, напротив, вызывает рост числа недовольных.

Во второй половине дня поступала информация о вылетах ВВС западного альянса в зоне оккупации курдских отрядов. Twitter-канал (Step_Agency) отмечал, что полеты были осуществлены на малой высоте. По предварительным данным, ВВС коалиции вели разведывательную операцию по поиску «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба не прекращались вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. Джихадисты попытались прорвать линию обороны Сирийской арабской армии (САА) в районе города Аль-Касабия, однако правительственные войска отразили атаку радикалов. В поддержку сил САР ВВС Сирии возобновили работу в зонах контроля террористического альянса «Тахрир Аш-Шам». Военный источник в сети Twitter (anasanas84) сообщал об авиаударах сирийских ВВС по опорным пунктам исламистов вблизи деревни Сахьян.

Также боевые вылеты в регионе осуществили ВКС РФ, атаковавшие места базирования радикалов. По данным Telegram-канала (directorate4), в результате точечных ударов российских самолетов был ранен один из пропагандистов боевиков — Тахир Абу Умар.

Между тем Турция переправила дополнительные силы к постам наблюдения, размещенным на границах «Большого Идлиба» в соответствии с условиями сочинского соглашения о создании демилитаризованной зоны. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (XXVII27), турецкий военный конвой перешел сирийскую границу в районе КПП «Кафр-Лясин» на севере региона.

Провинция Ракка

В Ракке накануне был обнаружен еще один военный объект, принадлежавший боевикам «Исламского государства». Журналист новостного портала Mother Jones провел репортаж из подземной тюрьмы группировки, находившейся под стадионом, который пребывает в полуразрушенном виде. Отмечалось, что ранее к сооружению было почти невозможно подобраться ввиду массивных обломков. Таким образом, несмотря на то, что Ракка перешла под контроль «Демократических сил Сирии» (SDF) еще в октябре 2017-го, город все еще не был полностью расчищен от завалов, оставшихся после разрушения зданий во время бомбардировок ВВС западного альянса во главе с США.

Появились сообщения о возобновлении в регионе принудительной мобилизации SDF. Медиапортал Step News Agency передавал, что несколько гражданских лиц были задержаны на КПП вблизи Тель-Абьяда и направлены в тренировочные лагеря курдов.

Провинция Хама

На протяжении всего дня в Северной Хаме не прекращались вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных вооруженных формирований. Twitter-канал (smmsyria) заявлял о том, что инициаторами столкновений являлись джихадисты, открывшие огонь по населенным пунктам Шейх Хадид и Джалама. Кроме того, позднее поступали данные об обстрелах исламистами городов Сакльбия и Мхарде.

Во второй половине дня члены террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» предприняли попытку вернуть ранее утраченные территории в районе населенного пункта Тель-Малах, однако были вынуждены отступить на исходные позиции, передавал военный источник в сети Twitter (MoussaNDT). Боевики понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. Другое нападение организовали исламисты бандгрупп «Хурас Ад-Дин» и «Ансар Ат-Таухид». По информации новостного агентства SANA News, оно произошло у населенного пункта Вади Аль-Усман на северо-западе Хамы и также было отражено.

Сообщалось о вылетах авиации РФ в контролируемых «Джебхат Ан-Нусрой»1 районах. По информации новостного портала Baladi-News, ВКС РФ ударили по укреплениям боевиков в районе Аз-Залакията.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)