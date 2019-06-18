Сирия, 18 июня. Курды заявили о трех вылазках в Африне за последние три дня. ВКС РФ и ВВС Сирии осуществили совместные боевые вылеты на севере Хамы. SDF**** провели аресты гражданских лиц в рамках принудительной мобилизации в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили совместные боевые вылеты с ВВС Сирии в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по расположениям исламистов юго-западнее Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии на юге Идлиба.

Курды: заявили о трех вылазках в зоне контроля протурецких боевиков на северо-западе Алеппо за последние три дня; арестовали несколько человек на севере Ракки в рамках принудительной мобилизации.

ВС Ирака: предотвратили теракт ИГИЛ1 югу от столицы Ирака.

Провинция Алеппо

Курдское агентство новостей ANHA News опубликовало подробную информацию о последних вылазках группировки «Силы освобождения Африна» в занимаемых протурецкими боевиками районах. Согласно данным, предоставленным Twitter-каналом самой бандгруппы, курды взяли на себя ответственность за обстрел автомобиля «Ахрар Аш-Шам» на шоссе между городами Африн и Джандарис 16 июня, в результате которого погиб один из радикалов, тогда как и еще двое получили ранения. Кроме того, курдские радикалы заявили о своей причастности к атаке на военную базу поддерживаемых Турцией формирований в районе Велат кантона Африн, а также к нападению на машину джихадистов вблизи деревни Хамам 17 июня, что привело к ранению одного из боевиков.

Между тем правительственные войска открыли огонь по расположениям исламистов на юго-западе от Алеппо. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), под обстрелом оказались укрепрайоны радикалов на окраине населенного пункта Аль-Бавабия. Никаких сведений о нанесенном джихадистам уроне пока не поступало. Напомним, накануне исламисты, занимающие западные районы провинции, ударили по подконтрольному Сирийской арабской армии (САА) поселению Аль-Вахди, что привело к гибели 12 гражданских лиц.

Провинция Идлиб

На юге провинции вновь отмечаются боевые вылеты сирийских ВВС. Авиаудары военных самолетов авиации САР пришлись по фортификационным сооружениям террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, в районе населенного пункта Кафр Баттих. Кроме того, по информации военного источника в сети Twitter (IdlibPlus), атаке подверглись огневые позиции боевиков на подступах к населенному пункту Аль-Арбаин на юге Идлиба. В настоящий момент уточняются сведения об уроне, нанесенном исламистам.

Провинция Ракка

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что радикалы «Демократических сил Сирии»**** (SDF) арестовали несколько молодых людей в северной части провинции в рамках насильственной вербовки. Задержания произошли в районе города Тель-Абьяд, расположенного недалеко от границы с Турцией. Отмечается, что арестанты принудительно были направлены в тренировочные лагеря SDF для прохождения военной подготовки. Как известно, граждане Сирийской Арабской Республики (САР), проживающие в зонах контроля курдских сил, неоднократно требовали у оккупантов «демократической армии» прекратить призыв гражданских лиц, осуществляемый на территории суверенного государства незаконно, тем не менее курды продолжают пополнять свои ряды подобным образом.

Провинция Хама

Работа сирийской авиации продолжается в северных районах Хамы. Как передает интернет-портал Halab Today TV, на данном направлении поддержку ВВС САР оказывают российские военные самолеты. Объединенные силы союзников атакуют зоны дислокации радикалов «Джебхат Ан-Нусры» и союзных ей бандформирований в окрестностях населенных пунктов Аз-Залакият, Хасрайя и Тель-Малах, в районе которых несколько часов назад джихадисты попытались атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА). Напомним, боевики предприняли попытку наступления одновременно на двух направлениях, однако потерпели поражение и были вынуждены отступить на исходные позиции. Кроме того, стычки привели к потерям в рядах вооруженной оппозиции.

Ирак

Несмотря на продолжающиеся спецоперации вооруженных сил Ирака, проводимые с целью выявления подпольных групп «Исламского государства»1, террористы продолжают совершать вылазки в стране. Так, информационное агентство Al Sumaria News сообщает о том, что боевики попытались организовать теракт к югу от Багдада, однако, к счастью, военнослужащим иракской армии удалось предотвратить его. Отмечается, «спящая ячейка» террористической группировки была обнаружена прежде, чем террористы успели осуществить задуманное.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)