Страдающая от рака звезда «Экипажа» объяснила, зачем сыграет спектакль в Пушкине

Москва, 18 июня. Звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева сыграет в спектакле «Две женщины и лейтенант», средства от билетов на который пойдут на ее борьбу с раком.

О том, что 60-летняя актриса нуждается в деньгах на лечение, россияне узнали из передачи Андрея Малахова, гостьей которого Яковлева стала. Артистка принимает сильнодействующие, подавляющие раковые клетки препараты, на которые ей нужны средства.

«Я не хочу клянчить деньги. Я хочу их заработать», — пояснила она свою позицию в беседе с KP.Ru.

Драматург Татьяна Москвина написала специально для Яковлевой пьесу «Две женщины и лейтенант», премьера которого состоится в Доме молодежи «Царскосельский», расположенном в городе Пушкин Ленинградской области. Средства, полученные от продажи билетов, пойдут на лечение актрисы.

«Мне помощь сейчас очень нужна», — сообщила женщина и призналась, что после передачи Малахова билеты стали покупать, однако свободных мест еще полно.

Премьера состоится 19 июня. Когда будет следующий спектакль, актриса не знает.

«Таня Москвина специально для меня написала криминальную комедию «Две женщины и лейтенант», чтобы я играла, когда самочувствие позволяет. Трое актеров на сцене, у меня главная роль. Это премьерный спектакль», — пояснила она.

Ранее стало известно, что Яковлева уже два года борется с тяжелым недугом. Артистка призналась, что врачи сказали ее дочери, что жить матери осталось не больше трех месяцев. Однако женщина не опускает руки и продолжает бороться.